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11.09.2020 06:38
Рубрика: Общество

Врачи удалили мальчику гигантскую опухоль, вытеснявшую сердце

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Уникальную операцию провели врачи из петербургского НМИЦ онкологии имени Петрова, сообщает пресс-служба учреждения. За семь часов хирурги смогли удалить 12-летнему мальчику четырехкилограммовую злокачественную опухоль, которая находилась прямо в грудной клетке, врастала в перикард и отдавливала сердце ребенка.

Удивительно, но о гигантской опухоли мальчик и его родители узнали лишь весной. Помог, как ни странно, коронавирус. Родители заметили, что ребенку стало сложно дышать, вызвали врачей, они предположили, что у ребенка COVID-19 с осложнением в виде левосторонней пневмонии. Мальчика доставили в инфекционный стационар, начали обследовать и выяснилось, что у ребенка не только коронавирус, но и огромная опухоль в грудной клетке, диагноз - саркома Юинга.

Фото: iStock
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Врачи сделали все, чтобы помочь мальчику и не допустить серьезных осложнений. Когда коронавирусная инфекция была успешно побеждена, мальчика перевели в НМИЦ имени Петрова. Изначально было принято решение бороться с новообразованием с помощью полихимиотерапии, но после курса процедур опухоль не уменьшилась в размерах. На консилиуме было принято решение: проводить операцию.

Удалял опухоль известный на весь Петербург врач, заведующий торакальным хирургическим отделением, член-корреспондент РАН Евгений Левченко. Это была сложнейшая операция, ведь опухоль фактически заняла всю грудную клетку, она вытесняла сердце вправо, врастала в перикард, в девятое ребро и даже в диафрагму, которая была отодвинута. Также опухоль вплотную прилегала к аорте и левой подключичной вене.

При операции жизненно важные органы ребенка не были задеты. Вес опухоли составил четыре килограмма, это почти 10 процентов от массы тела ребенка, длина новообразования была 50 сантиметров.

Сейчас ребенка ждет еще один курс химиотерапии, после которой он, как надеются врачи, сможет вернуться к обычной жизни.

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