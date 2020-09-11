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11.09.2020 12:05
Рубрика: Власть

Адыгее дополнительно выделено 118 млн рублей на выплаты безработным

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Правительство России утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в сумме более 118 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Средства будут направлены из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Открывая заседание Кабмина РФ, премьер-министр Михаил Мишустин пояснил:

"В зоне постоянного внимания правительства остается ситуация на рынке труда. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты. Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей. Большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Люди оказались в непростом положении, необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно".

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи принял участие в заседании Правительственной комиссии

Также в рамках заседания было принято решение о выделении Адыгее дополнительно 14 миллионов 750 тысяч рублей из Резервного фонда на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

В комментарии СМИ глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что беспрецедентные меры поддержки населения, предпринятые по инициативе президента России, позволили регионам оперативно реагировать на возникающие вызовы, минимизировать последствия пандемии.

"Благодаря поддержке федерального центра в этот непростой период мы смогли многое сделать для выравнивания ситуации в Адыгее и продолжаем эту работу. Уверен, что жители нашей республики почувствовали реальную помощь государства, которая охватывает все ключевые направления: экономику, социальную сферу, здравоохранение", - сказал глава РА.

Отмечается, что решение о выделении дополнительного финансирования было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

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