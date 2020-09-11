Боевые самолеты в Крыму разбомбили отряд кораблей условного противника

На учениях в Крыму морская авиация Черноморского флота и армейская авиация Южного военного округа нанесли бомбовые удары по береговому командному пункту и десантному отряду кораблей условного противника.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, учения проходили под руководством штаба Южного военного округа. Боевые самолеты взлетали с запасных аэродромов на территории Крымского полуострова и бомбардировали наземные и морские цели авиационными бомбами типа ОФАБ-250-270. Всего было сброшено более 20 авиабомб.

В учениях были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации ЧФ, а также штурмовики Су-25СМ ЮВО.

- Летчики выполнили нормативы экстренного вылета с оперативных аэродромов и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне "Опук" и по морским щитам-мишеням в море. Береговые цели имитировали командный пункт, а морские - десантный отряд кораблей условного противника, - рассказал Рулев.

Он отметил, экипажи уложились в заданные нормативы и продемонстрировали высокий уровень летной подготовки. Всего в тренировке участвовали более 25 самолетов.