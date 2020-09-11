Горячий Ключ вошел в пятерку популярных бальнеологических курортов РФ

Город Горячий Ключ из Краснодарского края вошел в пятерку самых популярных бальнеологических курортов в России по итогам летнего сезона - 2020.

Специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха составили список самых популярных у туристов курортов для лечения минеральными водами.

Рейтинг был сформирован на основании данных об оплаченных клиентами заявок жилья в летние месяцы.

По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на минеральных водах на период от 2,2 до шести ночей и тратили на аренду жилья от 1,3 до 2,1 тысячи рублей в сутки.

Главное богатство города Горячий Ключ - уникальные минеральные воды, благоприятно влияющие на органы пищеварения, опоры и движения, нервной системы, обмена веществ, хронические воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы, заболевания кожи.

По мнению экспертов, Псекупские минеральные воды сочетают в себе целебные свойства ессентукских питьевых источников и сероводородных мацестинских ванн с чистой экологией курорта.