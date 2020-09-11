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11.09.2020 15:22

Программу развития волгоградской облбольницы представят до конца года

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В волгоградской областной клинической больнице №1 идет модернизация. Так, семиэтажное здание хирургического корпуса, возведенное в 1974 году, впервые обновляется комплексно. Заменены инженерные системы, установлена современная сантехника, смонтирована система пожарной сигнализации, автоматизированы отопление и вентиляция. После реконструкции в шесть раз увеличена площадь приемного отделения. Завершается ремонт остальных помещений, в том числе второго этажа под размещение регионального сосудистого центра, фасада и кровли.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Это одно из самых мощных медучреждений региона. Проблем здесь накопилось много за десятилетия, их надо решать в плановом порядке. Мы шаг за шагом реализуем проекты и, наконец, подошли к решению самой сложной задачи: модернизации хирургической службы ВОКБ №1, включая приемное отделение, которое работает на всю больницу. К концу года и хирургический корпус, и приемное отделение будут готовы в полном объеме. Не вижу проблем, чтобы сдать объект в установленные сроки, - отметил губернатор региона Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как сообщает пресс-служба областной администрации, проводится дооснащение больницы оборудованием: в диагностическом блоке установлены компьютерный томограф, ангиографическая и ультразвуковая системы, видеоэндоскопический комплекс, вскоре поступит магнитно-резонансный томограф.

- Задачи, которые поставлены перед облздравом, направлены на развитие важнейшего лечебного заведения, где оказывают как плановую, так и экстренную помощь. В больнице находится ряд уникальных отделений, поэтому мы подходим к вопросу обновления взвешенно, исходя из маршрутизации пациентов. До конца года будет выработана концепция развития больницы. Мы постепенно поставим это в бюджетные планы, - пообещал губернатор.

Сегодня парк медицинской техники ВОКБ №1 насчитывает около 2500 единиц оборудования. Только в 2019-2020 году в обновление материально-технической базы облбольницы инвестировали свыше 480 миллионов рублей. Так, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобретены мониторы состояния пациента и аппараты ИВЛ. В 2021 году планируется поставка хирургического медицинского оборудования для проведения высокотехнологичных вмешательств на головном мозге, операционного микроскопа, оборудования для медицинской реабилитации, системы ультразвуковой визуализации.

Ремонт продолжается и в других корпусах, в том числе завершено обновление первого и второго этажей поликлиники. Сейчас там открыт прививочный кабинет - Андрей Бочаров на личном примере показал важность вакцинации, сделав прививку от гриппа. Кстати, в Волгоградскую область уже поступили свыше 473 тысяч доз вакцины. Всего планируется привить не менее 60 процентов населения региона.

Ранее в областном центре полностью модернизировали больницы №7 и №25; продолжается обновление еще двух крупных учреждений в Волгограде и Волжском.

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