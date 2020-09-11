В Астрахани задержали сбежавшего из Рязани преступника

Осужденного рязанской колонии-поселения, сбежавшего в конце июля, задержали в Астрахани.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области, исчезновение арестанта заметили при проведении плановой проверки колонии. Мужчину объявили в федеральный розыск, разослав ориентировки правоохранителям и в СМИ.

Выяснилось, что осужденный - уроженец Астраханской области - сумел добраться на родину и скрывался у своих земляков-товарищей, где его и обнаружили вечером 10 сентября.

Сведения о побеге передадут в следственные органы, после чего суд примет решение о наказании за проступок, сообщили в УФСИН, добавив, что теперь срок за правонарушение, который отбывает преступник, увеличится.