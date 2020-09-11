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11.09.2020 09:53
Рубрика: Общество

В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба КФУ Фото: Пресс-служба КФУ
Фото: Пресс-служба КФУ

Специалисты университетской клиники в Симферополе спасли от ампутации конечности пациента, у которого возникли осложнения в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- В результате перенесенной тяжелой ковидной пневмонии у пациента появились острые боли в правой нижней конечности, - рассказал заведующий отделением хирургии, профессор Вячеслав Михайличенко. - После приема у сосудистого хирурга нашего медицинского центра больной был неотложно госпитализирован и прооперирован.

Хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра (КММЦ), входящего в состав КФУ, успешно провели сложную комплексную реконструкцию артериального русла правой нижней конечности: аллопластику глубокой бедренной артерии и бедренно-подколенное аллопротезирование ниже щели коленного сустава с установкой кровеносного протеза сосуда из политетрафторэтилена и аналогичной заплаты "Экофлон".

После операции прогноз медиков на выздоровление благоприятный. Самочувствие больного хорошее. Подобного уровня операции в КММЦ проводятся регулярно, отметили в университете. Пациенты со сложными заболеваниями получают помощь по системе ОМС. Сложные операции в КММЦ стали возможны благодаря высокой квалификации специалистов и технической базе, которой оснащена сегодня клиника. Здесь закуплен модульно-консольный операционный блок ("умная операционная") с новейшим оборудованием: лазерные, наноимпульсные генераторы, ультразвуковые и биполярные скальпели. Врачи освоили методику компьютерного предоперационного планирования, создания 3D индивидуальных моделей. Это позволяет проводить операции, которые ранее были недоступны в Крыму.

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