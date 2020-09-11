Новости

В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач рассказал об ограничениях при вакцинации от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
Турист погиб во время сплава в Горном Алтае 09:15
В Москве стартовало онлайн‑голосование в рамках муниципальных выборов 09:12
В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак 09:11
Еще 1256 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2" 09:09
В Иркутской области открылись 1927 избирательных участков 09:07
Меняются правила закупок иностранных товаров для нацпроектов 09:05
БЕЛАЗ отправил 220-тонные тяжеловесы в Белгородскую область 09:00
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 08:59
В Роскачестве сообщили о росте экспорта вина из России 08:45
В Курганской области началось досрочное голосование на местных выборах 08:31
Наталья Сергунина: В столице растут ряды интеллектуального волонтерства 08:31
Азаренко обыграла Уильямс в полуфинале US Open 08:15
Почти 3 человека на место - конкурс на стажировку в Комплексе соцразвития Москвы 08:12
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах 07:55
Радулов принес победу "Далласу" в овертайме 07:50
Ученые Сингапура рассказали о новом способе обнаружить коронавирус 07:50
В Москве вынесен приговор банкирам, похитившим 122 миллиона рублей 07:17
Ученые предложили выпускать препараты в виде бактерий для обмана клеток 07:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 09:11
Рубрика: Общество

В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону на 82-м году жизни скончался известный психотерапевт, член-корреспондент РАЕН Михаил Литвак. Смерть ученого наступила 10 сентября.

"Михаил Ефимович был светлым человеком, который помог многим людям найти свой путь, обрести себя и научиться получать радость от жизни", - говорится в сообщении основанного КРОСС-клуба.

О дате и месте, где будет похоронен известный ученый, пока не сообщается.

Михаил Литвак родился в Ростове-на-Дону 10 июня 1938 года. После окончания в 1961 году Ростовского медицинского университета работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Кандидат медицинских наук, автор 30 книг по практической и популярной психологии, общий тираж которых составил более пяти миллионов экземпляров.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа