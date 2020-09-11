В Ростове ушел из жизни известный психотерапевт Михаил Литвак

В Ростове-на-Дону на 82-м году жизни скончался известный психотерапевт, член-корреспондент РАЕН Михаил Литвак. Смерть ученого наступила 10 сентября.

"Михаил Ефимович был светлым человеком, который помог многим людям найти свой путь, обрести себя и научиться получать радость от жизни", - говорится в сообщении основанного КРОСС-клуба.

О дате и месте, где будет похоронен известный ученый, пока не сообщается.

Михаил Литвак родился в Ростове-на-Дону 10 июня 1938 года. После окончания в 1961 году Ростовского медицинского университета работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Кандидат медицинских наук, автор 30 книг по практической и популярной психологии, общий тираж которых составил более пяти миллионов экземпляров.