В сафари-парке Геленджика родились зубрята

В сафари-парке Геленджика - крупнейшем на Черноморском побережье Кубани из подобных учреждений - родились два зубренка. Об этом сообщается на странице администрации города-курорта в Instagram.

По словам сотрудников сафари-парка, они особенно рады тому, что обе новорожденные - самки. Оказывается, среди зубров самцы в питомниках и зоопарках рождаются гораздо чаще. В Геленджике содержатся десять взрослых зубров, и из них только три - самки.

Уточняется, что малышки в семьях зубров появились на свет этим летом с разницей в месяц.

Принимавшие роды специалисты рассказали, что телята уже через час встали на ноги. При этом сами ноги первое время у них непропорционально длинные. Сейчас зубрята уже спокойно передвигаются по загону, практически привыкли к людям и сытно питаются - не менее шести раз в день.

Клички телятам еще не дали. Сейчас решается вопрос, останутся ли зубрята в Геленджике или будут отправлены в другое место. Многие питомники с радостью готовы их принять.

Первого рожденного в местном сафари-парке зубра гордо зовут Муркотх в честь Маркотхского хребта в Геленджике. Он появился на свет в 2015 году.

Кстати, по традиции у всех зубров, рожденных в России, клички начинаются со слога "Му".

Зубры весят более 500 килограммов, выглядят довольно грозно, но, по заверению работников геленджикского сафари-парка, ласковые как котята.