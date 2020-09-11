В Сочи планируют создать искусственный остров в Черном море

Новости

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" 19:09
В ГД осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине 19:02
На Варшавском шоссе увеличили разрешенную скорость 18:52
В Общественной палате не подтвердили информацию о нарушениях на выборах 18:34
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу 18:30
В Москве до конца года отремонтируют 18 памятников 18:21
В Англии начали выпускать "сливочное пиво" из "Гарри Поттера" 18:16
Apple запустит единую подписку на сервисы 18:14
Минпросвещения: Горячим питанием охвачены 100% младших школьников 18:09
Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой 17:57
Национальные парки возьмут плату за вход по единому тарифу 17:47
Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фильм про Чикатило 17:37
Следующий сезон "Доктора Кто" может выйти только в 2022-м 17:27
Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от российской границы на Черном море 17:23
Тизер: далеки из "Доктора Кто" получат собственный мультсериал 17:21
Двадцать первая ТОР заработала на Дальнем Востоке 17:12
Шоураннер "Острых козырьков" написал сценарий к фильму с Энн Хэтэуэй 16:59
Владелец "Спартака": Клуб имеет предложения по Жиго, Кокорину и Понсе 16:43
Скоростная дорога "Золотое кольцо" может появиться в России 16:35
Стали известны подробности Осеннего велофестиваля в Москве 16:35
Лавров рассказал о тех, кто "потихоньку перебирается в Германию" 16:18
В Армении ввели карантин до 2021 года 16:14
Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга 16:09
Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли из-за коронавируса 15:58
В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 18:08
Рубрика: Экономика

В Сочи планируют создать искусственный остров в Черном море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На курорте планируют создать "Остров Сочи". С инициативой разработки подобного инвестиционного проекта вышел "Союз развития туризма в РФ". По информации пресс-службы мэрии, об этом на встрече с главой Сочи Алексеем Копайгородским рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани подготовились восстановить прежний турпоток в 2021 году

"Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 метров от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8000 квадратных метров", - отметил депутат.

Также были обсуждены реализации на территории курорта проектов строительства новых туристических объектов, благоустройство приморской набережной и внесение поправок в Водный кодекс РФ.

Сообщается, что мэр Сочи выразил заинтересованность в сотрудничестве по предложенным проектам.

Как отметили участники встречи, текущая эпидемиологическая обстановка на курорте позволила санаторно-курортному комплексу Сочи по заполняемости выйти на уровень прошлого года. К пику курортного сезона загрузка гостиниц и санаториев достигла 96-98 процентов.

Всего за лето Сочи посетили примерно 2,2 миллиона гостей, из них 1,608 миллиона туристов разместились в организованном секторе.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
За сутки в России подтверждено 5504 случая COVID-19 в 85 регионах
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов