В сочинском национальном парке спасли редкий вид черепахи

Новости

В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 12:55
Более 20% жителей Подмосковья имеют антитела к коронавирусу 12:51
Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи 12:34
Захарова: Киев пытается водной блокадой коллективно наказать крымчан 12:23
Избирком: В Ярославле активно идет онлайн-голосование 12:15
Россия призвала урегулировать напряженность на китайско-индийской границе 12:05
Захарова: Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой 11:53
В Москве отремонтировали фасады 5 тысяч домов 11:51
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции 11:48
В Москве из пруда выловили "Запорожец" 11:31
Тимошенко вылечилась от коронавируса 11:15
Россияне придумали имена для новой Lada 11:12
Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 11:00
Подводное вождение танков показали на видео 10:55
В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей 10:43
Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках 10:28
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой 10:26
Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе" 10:12
В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19 09:53
В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач назвал противопоказания к прививке от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
В Петербурге штормовой ветер повредил 25 автомобилей 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 11:51
Рубрика: Общество

В сочинском национальном парке спасли редкий вид черепахи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка

Колхидскую болотную черепаху обнаружили местные жители в Адлерском районе города-курорта. Животное едва не угодило под колеса автомобиля. Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, специалисты выяснили, что это редкая черепаха Emys orbicularis colchica, занесенная в Красные книги России и Краснодарского края.

Фото: iStock
WWF: Популяции животных в мире за 50 лет сократились на 68%

Найденную особь выпустили подальше в горы, где еще сохранился естественный ареал обитания этих редких животных.

Колхидская болотная черепаха находится на гране исчезновения, в Сочинском национальном парке насчитывается не более 30 особей.

"Это реликтовый доледниковый подвид, встречающийся исключительно в водоемах равнинных ландшафтов Западного Закавказья, которые на территории России ограничены Имеретинской низменностью междуречья Псоу - Кудепста и несколькими урочищами в Сочинском национальном парке, - объяснили специалисты научного отдела. - Подавляющая часть ареала этой черепахи застроена либо сильно трансформирована. Также на сокращение численности вида серьезно влияет их незаконный вылов и вселение в природу Сочи интродуцированной североамериканской красноухой черепахи, активно вытесняющей наш аборигенный древний вид.

Кстати, на территории Сочинского национального парка обитают два аборигенных вида черепах - средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная черепаха. Оба вида крайне редкие и имеют охранный статус.

Ученые напоминают, что за отлов краснокнижных животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кстати

Колхидская болотная черепаха средних размеров, с длиной карапакса (верхнего панциря) до 35 сантиметров. Масса черепахи может достигать 1,5 килограмма. Болотная черепаха имеет обширный ареал в Европе и Азии - от полупустынных до лесных районов с различными пресными водоемами: болота, пруды, озера, плавни, старицы, медленно текущие реки, каналы. Архаичная колхидская болотная черепаха обитает только в Западном Закавказье (Колхиде). Иногда встречается в черте поселков и городов.

Если другие подвиды способны подниматься в горы на высоту до тысячи метров над уровнем моря, то колхидская болотная черепаха выше 200 метров, как правило, не встречается.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
В Госдуме поддержали идею о "двойных" ценниках на продуктах
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа