В сочинском национальном парке спасли редкий вид черепахи

Колхидскую болотную черепаху обнаружили местные жители в Адлерском районе города-курорта. Животное едва не угодило под колеса автомобиля. Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, специалисты выяснили, что это редкая черепаха Emys orbicularis colchica, занесенная в Красные книги России и Краснодарского края.

Найденную особь выпустили подальше в горы, где еще сохранился естественный ареал обитания этих редких животных.

Колхидская болотная черепаха находится на гране исчезновения, в Сочинском национальном парке насчитывается не более 30 особей.

"Это реликтовый доледниковый подвид, встречающийся исключительно в водоемах равнинных ландшафтов Западного Закавказья, которые на территории России ограничены Имеретинской низменностью междуречья Псоу - Кудепста и несколькими урочищами в Сочинском национальном парке, - объяснили специалисты научного отдела. - Подавляющая часть ареала этой черепахи застроена либо сильно трансформирована. Также на сокращение численности вида серьезно влияет их незаконный вылов и вселение в природу Сочи интродуцированной североамериканской красноухой черепахи, активно вытесняющей наш аборигенный древний вид.

Кстати, на территории Сочинского национального парка обитают два аборигенных вида черепах - средиземноморская черепаха Никольского и колхидская болотная черепаха. Оба вида крайне редкие и имеют охранный статус.

Ученые напоминают, что за отлов краснокнижных животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кстати

Колхидская болотная черепаха средних размеров, с длиной карапакса (верхнего панциря) до 35 сантиметров. Масса черепахи может достигать 1,5 килограмма. Болотная черепаха имеет обширный ареал в Европе и Азии - от полупустынных до лесных районов с различными пресными водоемами: болота, пруды, озера, плавни, старицы, медленно текущие реки, каналы. Архаичная колхидская болотная черепаха обитает только в Западном Закавказье (Колхиде). Иногда встречается в черте поселков и городов.

Если другие подвиды способны подниматься в горы на высоту до тысячи метров над уровнем моря, то колхидская болотная черепаха выше 200 метров, как правило, не встречается.