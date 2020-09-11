В "Ушаковке" собрались ректоры морских вузов страны

С 10 по 14 сентября руководители образовательных организации? Росморречфлота в стенах Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова проходят повышение квалификации в области организации конвенционной подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями.

Инициатором проведения столь масштабной встречи выступила "Ушаковка" (как часто называют этот вуз). И повод для этого был серьезный.

"В следующем году Россия будет проходить аудит Международной морской организации на предмет соответствия международным конвенциям, кодексам и соглашениям. Эта проверка достаточно сложная процедура. Вся система морского образования должна соответствовать требованиям повсеместно признанных конвенций и кодексов. Для того чтобы унифицировать взгляд наших российских университетов на вопросы выполнения международных обязательств, мы и выступили с предложением провести такой семинар", - рассказал ректор ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова доктор технических наук, профессор Серей Кондратьев.

Росморречфлот эту инициативу активно поддержал. Открывая семинар, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов подчеркнул, насколько важно подобное общение, особенно в современных реалиях.

"Коронавирус нас всех, если так можно сказать, разъединил, мы долго не встречались в очном формате, в основном общались, используя видео-конференц-связь. За это время появились задачи, которые нужно вместе решать, обсуждать, обмениваться мнениями, опытом, - отметил он. Главное, конечно, было и остается, дать нашим выпускникам отличное образование, чтобы они были востребованы отраслью. В связи с пандемией у нас обозначились новые вызовы, например как обеспечить очное образование в дистанционном формате, гарантировать его высокое качество. Плюс вопросы цифровизации образования, услуг - все это накладывает на нас определенную ответственность. Обо всем об этом нам и предстоит поговорить, выслушать различные мнения, прийти к единым путям решения".

Семинар продлится несколько дней, участники обсудили и международное законодательство применительно к морскому образованию, какие здесь возникают вопросы и сложности. Профессор кафедры судовождения ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова Юрий Песков сделал ряд важных замечаний. Он подчеркнул, насколько открыты для проверок сейчас суда, по его мнению, даже слишком открыты, ведь сегодня капитанам необходимо оформлять невероятное количество документации, все это не помогает в работе, а мешает. Кроме того, за последние два десятилетия на первый план вышли требования экологической безопасности, им уделяется огромное внимание. На этих многочисленных тонкостях делают акцент преподаватели "Ушаковки", чтобы курсанты вуза приобретали все актуальные на сегодняшний день компетенции.

Во время общения многие руководители морских вузов подчеркивали, насколько не прост был переход на дистанционное образование. Здесь университет, опять же, поделился опытом. Дело в том, что свою "дистанционку" в вузе начали внедрять уже очень давно.

Сергей Кондратьев, профессор, доктор технических наук, ректор ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова об этом сказал так: "Что касается дистанционного образования, то мы здесь были готовы. У нас создана "Лаборатория дистанционных образовательных технологий и электронного обучения". Сегодня в системе дистанционного обучения университета около 4500 материалов, более 300 видеолекций, 55 программ. Это позволило за три месяца 2020 года провести более 4000 подготовок в дистанционном формате. А значит, при жизни в условиях коронавируса, мы смогли избежать экономических убытков и обеспечить потребности моряков в прохождении необходимых курсов".

В течение всех дней семинара ректоры вузов, руководство Росморречфлота обсудят актуальные проблемы морского образования Российской Федерации, вопросы финансовой устойчивости вузов, инструменты, направленные на улучшение финансового положения образовательных учреждений, использование цифровых технологий в конвенционной подготовке, этому посвящено немало выступлений и "круглых столов". Главная цель - выработать единое понимание, сделать более стройной систему морского образования, более модульной и мобильной.

Возможно, эта встреча будет способствовать созданию межвузовских научных школ, что сулит очень хорошие перспективы и в экономическом плане, и в отношении развития науки.