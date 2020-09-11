Волгоградские промышленники увеличили вклад в бюджет области

Более 24 миллиардов рублей направили в консолидированный бюджет региона по итогам января-августа 2020 года промышленные предприятия Волгоградской области - это на 5,2 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Около 85 процентов суммы приходится на обрабатывающие производства.

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, наибольшая доля налоговых поступлениях приходится на производителей кокса и нефтепродуктов (35,5 процента), далее следуют заводы металлургического (16,4), химического (13,2) и машиностроительного комплексов (5,4), а также производители стройматериалов (4,1).

Предприятия металлургического комплекса за отчетный период удвоили объем поступлений в бюджет Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили Волжский трубный, Нижне-Волжский трубный, Волгоградский алюминиевый заводы, корпорация "Красный октябрь", "Волгопромстрой" и другие.

Более чем в полтора раза увеличился объем поступлений от предприятий нефтепереработки, а также организаций химического комплекса. Предприятия легкой промышленности увеличили уплату налогов более чем на 14 процентов, перечислив примерно 200 миллионов рублей в бюджет области.

Несмотря на пандемию, индустриальные организации продолжали работу с выполнением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, исполняя как уже заключенные договора, так и осваивая новые виды продукции, увеличивая выпуск востребованных товаров. По итогам января-июля 2020 года в обрабатывающей промышленности региона рост производства в натуральном выражении составил 102,6 процента, что выше среднероссийского показателя (97,5 процента).