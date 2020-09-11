В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань

В Уральском федеральном университете синтезировали феррогели (искусственные композиты), которые помогают транспортировке лекарственных средств по сосудам к поврежденным костным и хрящевым тканям.

В состав веществ входят как биологические, так и синтетические полимеры. Плюс нано- и (или) микроразмерные магнитные частицы: чаще всего это окислы железа (магнетит, маггемит), так как они не участвуют в физиологических процессах и при этом обладают магнитными свойствами.

"В достаточно мягких гелях частицы под действием магнитного поля способны не только менять форму и месторасположение феррогелей, но и, объединяясь в различные внутренние структуры, значительно менять механические, электрические и другие физические свойства этих материалов. Благодаря этому магнитные гели, в частности, могут служить "контейнерами" для доставляемого в организм лекарства или "платформой" для растущей биологической ткани", - пояснили в пресс-службе УрФУ.

О механизме работы синтезированного вещества рассказал руководитель исследовательской группы, профессор кафедры теоретической и математической физики Андрей Зубарев: жидкий феррогель шприцем вводят в места разрыва или разлома биологических тканей, в язвы, в пустоты, оставшиеся после удаления тканей. За счет внешнего магнитного поля феррогель фиксируется там, происходит полимеризация. Весь процесс занимает около часа.

"Магнитополимерный имплант как пробка, заполняет пустоту ткани, и через него потом растут клетки контактирующих с ним участков здоровой ткани, восстанавливая ее целостность и функциональность", - говорит Зубарев.

Несущий гель синтезируют из плазмы крови пациента или из полисахаридов - это обеспечивает биологическую совместимость его с тканями человека. При этом местоположение феррогеля в организме можно отслеживать при помощи УЗИ.