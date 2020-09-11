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11.09.2020 12:08

ТюмГУ прошел испытание пандемией

В Тюменском государственном университете продолжается набор абитуриентов в институт дистанционного образования, а также на заочную форму обучения. Основная же приемная кампания завершена: на бюджетные места зачислено 1137 первокурсников в бакалавриат и 512 в магистратуру. В августе Минобрнауки были выделены дополнительные бюджетные места на ряд направлений, университет достойно справился и с этой задачей.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Надо признать, приемная кампания нынче была не из простых. В связи с пандемией многим абитуриентам пришлось пересмотреть планы и сделать выбор в пользу сильных региональных вузов. Впервые из-за переноса ЕГЭ были смещены сроки подачи документов, что вызвало необходимость оперативно перенастраивать систему подачи документов, тестировать, запускать инструментарий и онлайн-сервисы. ТюмГУ был в пилотной группе университетов по апробации онлайн-сервиса Министерства науки и высшего образования "Поступи онлайн". Только через него принято более двух тысяч заявлений на обучение.

Вуз готов и к более серьезному наплыву абитуриентов. Врио ректора ТюмГУ Иван Романчук отмечает: "Уже есть контрольные цифры приема на следующий год, и они немалые. На 2021/22 учебный год университету вместе с филиалами выделено на 880 бюджетных мест больше по сравнению с текущим годом. Абитуриенты должны знать об этом, а мы, в свою очередь, намерены вновь принять лучших из лучших".

Подтвердил университет и конкурентоспособность своих флагманских магистратур. К примеру, среди магистрантов Политехнической школы оказались серебряный медалист, два победителя и восемь призеров Всероссийской олимпиады "Я -профессионал". Это выпускники авторитетных российских вузов. Необычным итогом приемной кампании стало поступление на магистерскую программу по биоинформатике в Институт X-BIO четырёх кандидатов наук.

ТюмГУ, основанный в начале века как первый вуз Тюменской области, и в канун своего 90-летия остается первопроходцем в самых передовых областях.

"В новом тысячелетии Университет одним из первых в России начал серьезный процесс трансформации образования, осуществил переход на индивидуальные образовательные траектории, коренным образом изменил отношения с крупными индустриями, нарастил научную продуктивность. У ТюмГУ замечательные традиции и, в чем я абсолютно уверен - блестящие перспективы", - констатирует Иван Романчук.

Сайт ТюмГУ

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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