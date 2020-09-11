Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках

Режиссера из Екатеринбурга Илью Ротенберга увезли в больницу после приступа. В Великих Луках он работал над постановкой в драматическом театре.

Деятель искусства находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театральных проектов в "Ельцин Центре" Наталью Санникову.

Ротенберга планируют перевезти в Екатеринбург, когда ему станет лучше. По словам Санниковой, врачи прогнозируют, что режиссеру придется пробыть около двух недель в больнице перед отправкой на Урал.

Справка "РГ"

Илья Ротенберг родился в Екатеринбурге в 1980 году. В 2011 году окончил ГИТИС. В разное время с 2011 по 2015 год был главным режиссером Лысьвенского театра драмы, Алтайского краевого театра драмы, Томского ТЮЗа. А с 2015 по 2017 год - Екатеринбургского ТЮЗа.

В 2014 году поставил на сцене Государственного театра Наций спектакль "Жанна" по пьесе Ярославы Пулинович с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли. В 2018-2020 годах Ротенберг работает в разных городах. В Великих Луках режиссер поставил спектакль "Гроза" по пьесе Александра Островского, который вошел в лонг-лист "Золотой маски". Четыре его спектакля получили призы на разных российских фестивалях.