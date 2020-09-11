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11.09.2020 17:10
Рубрика: Власть

В Челябинске создали комикс о похождениях мошенника

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

На Южном Урале решили попробовать новый способ борьбы с мошенниками, действующими от имени банков. Вместо профилактических материалов для взрослых в полицейском главке региона создали комикс для детей. В картинках с минимумом текста рассказывается, как действуют аферисты, специализирующиеся на хищении средств с банковских карт законопослушных граждан.

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Как пояснили в полицейском главке региона, расчет был на то, что маленькие граждане с помощью комикса быстрее усвоят уловки аферистов и поделятся своими познаниями со своими родителями, а главное - с бабушками и дедушками.

- Идея создания комикса возникла не случайно, - рассказал его автор, сотрудник пресс-службы ГУ МВД региона Максим Лупеев. - Сегодня комикс-культура вновь стала набирать популярность в России. Кроме того, акцент на визуализацию упростит восприятие истории о мошеннике несовершеннолетними.

Новое пособие против мошенников уже опробовано в одной из челябинских школ. И как пояснили сами школьники, в игровой форме с помощью наглядного материала гораздо проще понять, как действуют преступники и что следует делать, чтобы им противостоять.

Сейчас комикс включает в себя лишь одну историю, в которой антигерой манипулирует жертвой, чтобы получить данные банковской карты, необходимые для перевода денежных средств. В перспективе планируется расширение сюжетной линии, в которую будут включены истории и о других видах мошенничества. Но самое главное: каждая история заканчивается задержанием и наказанием злоумышленника. А кроме того, снабжена своеобразной пошаговой инструкцией, как не стать жертвой аферистов.

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