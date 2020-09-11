В Курганской области началось досрочное голосование на местных выборах

В Курганской области сегодня открылось 962 избирательных участка, на которых жители могут досрочно проголосовать за кандидатов в законодательный и представительные органы власти.

Впервые выборы проходят по новым правилам. Проголосовать можно в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. Кроме того, по решению территориальных избирательных комиссий, места для волеизъявления могут организовать на придомовой территории и в отдаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков и регулярного транспортного сообщения.

Всего в регионе состоится 39 избирательных кампаний. Зауральцам предстоит выбрать депутатов Курганской областной, Шадринской городской, 21 районных и 11 сельских Дум, а также пять глав сельских поселений.

В избирательной компании участвуют шесть партий. На выборах депутатов регионального парламента по единому избирательному округу регистрацию прошли кандидаты в составе списков от региональных отделений партий "Единая Россия", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ. По одномандатным избирательным округам зарегистрированы по 17 кандидатов от региональных отделений партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Партия роста".