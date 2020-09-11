В Салехарде частично съехал со свай жилой дом

В Салехард вчера вечером частично разрушилось свайное основание жилого дома на улице Комбинатская.

Деревянное двухэтажное здание на 18 квартир было построено в 1984 году. "В нем проживает 43 человека, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Неожиданно оставшихся без жилья салехардцев расселили в гостиницы. Коммунальщики отключили дом от коммуникаций, сейчас он находится под охраной полицейских.

По данным прокуратуры, дом аварийным и подлежащим сносу не признавался. "Будет проведена проверка в отношении управляющей компании и администрации города. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельствами происшествия заинтересовался и Следственный комитет автономного округа. "Проводится доследственная проверка по факту частичной подвижки жилого дома", - уточнили в ведомстве.