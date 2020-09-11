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11.09.2020 08:47
Рубрика: Происшествия

В Салехарде частично съехал со свай жилой дом

Текст: Татьяна Воробьева

В Салехард вчера вечером частично разрушилось свайное основание жилого дома на улице Комбинатская.

Фото: Общественная организация "Гражданский патруль"
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Деревянное двухэтажное здание на 18 квартир было построено в 1984 году. "В нем проживает 43 человека, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Неожиданно оставшихся без жилья салехардцев расселили в гостиницы. Коммунальщики отключили дом от коммуникаций, сейчас он находится под охраной полицейских.

По данным прокуратуры, дом аварийным и подлежащим сносу не признавался. "Будет проведена проверка в отношении управляющей компании и администрации города. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельствами происшествия заинтересовался и Следственный комитет автономного округа. "Проводится доследственная проверка по факту частичной подвижки жилого дома", - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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