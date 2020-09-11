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11.09.2020 13:12
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В школах проведут полную дезинфекцию после голосования

Текст: Галина Мисливская
Понедельник будет неучебным днем в тех российских школах, где пройдет голосование 11-13 сентября, это время будет использовано для полной дезинфекции помещений, рассказала глава Росптребназдора Анна Попова в Центризбикоме.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Она напомнила, что требование о дезинфекции школьных помещений после закрытия избирательных участков было и раньше. "В сегодняшней ситуации есть определенные особенности в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться с тем, чтобы ребята пришли и приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", - сказала Анна Попова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В Ропотребнадзоре уверены, что выполнение санитарных правил на избирательных участках сделает процесс голосования абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения коронавируса. "Меры, которые были приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе общероссийского голосования (по поправкам к Конституции - прим. "РГ"), принесли свои плоды: не было ни одного случая заражения, связанного с участием в голосовании", - напомнила глава ведомства.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что из 56 тысяч избирательных участков, которые будут работать в ходе Единого дня голосования, почти 18 тысяч расположены в учебных заведениях, в том числе 13 970 - в школах.

Напомним, 11 сентября в России стартовал Единый день голосования. В 41 регионе, где проходят большие кампании (довыборы в Госдуму, выборы губернаторов и депутатов заксобраний), голосование будет трехдневным.

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