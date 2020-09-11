Роспотребнадзор: В школах проведут полную дезинфекцию после голосования

Понедельник будет неучебным днем в тех российских школах, где пройдет голосование 11-13 сентября, это время будет использовано для полной дезинфекции помещений, рассказала глава Росптребназдора Анна Попова в Центризбикоме.

Она напомнила, что требование о дезинфекции школьных помещений после закрытия избирательных участков было и раньше. "В сегодняшней ситуации есть определенные особенности в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться с тем, чтобы ребята пришли и приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", - сказала Анна Попова.

В Ропотребнадзоре уверены, что выполнение санитарных правил на избирательных участках сделает процесс голосования абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения коронавируса. "Меры, которые были приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе общероссийского голосования (по поправкам к Конституции - прим. "РГ"), принесли свои плоды: не было ни одного случая заражения, связанного с участием в голосовании", - напомнила глава ведомства.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что из 56 тысяч избирательных участков, которые будут работать в ходе Единого дня голосования, почти 18 тысяч расположены в учебных заведениях, в том числе 13 970 - в школах.

Напомним, 11 сентября в России стартовал Единый день голосования. В 41 регионе, где проходят большие кампании (довыборы в Госдуму, выборы губернаторов и депутатов заксобраний), голосование будет трехдневным.