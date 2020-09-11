Новости

Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо 02:53
Россия планирует научить танзанийцев русскому языку 02:32
Сильный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка 02:10
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы 01:50
Орбиту МКС скорректировали на 800 метров перед запуском "Союза" 01:30
Emirates возобновит рейсы из Дубая в Москву 01:20
Бразильский штат Баия станет дистрибьютором российской вакцины от COVID-19 00:43
"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 10.09.2020
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 10.09.2020
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 10.09.2020
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 10.09.2020
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 10.09.2020
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 02:32
Рубрика: Власть

Россия планирует научить танзанийцев русскому языку

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

МГУ и Россотрудничество продолжают активную деятельность по развитию отношений с африканскими странами. Видеоконференция, посвященная развитию туризма и подготовке кадров для этого перспективного направления российско-африканского сотрудничества, состоялась десятого сентября.

Фото: Ядвига Юферова
Кто и как учит русский язык в Великобритании

Около пятидесяти представителей общественных, образовательных, коммерческих и туристических организаций России и Танзании встретились, чтобы познакомиться и обсудить вопросы развития сотрудничества в области туризма. Сегодня это одна из главных статей дохода Танзании, а ее красоты привлекают туристов из многих стран, в том числе из России.

Эмоциональным и конструктивным было выступление директора Национального Совета Танзании по туризму Давоты Мдачи. Рассказав о том, с каким нетерпением ждут там россиян, госпожа Мдачи сообщила, что Танзания имеет репутацию одной из самых безопасных для туризма стран Африки. Проректор МГУ Татьяна Кортава подчеркнула, что мощнейшим катализатором двухстороннего сотрудничества, особенно в сфере туризма, станет преподавание в Танзании русского языка. Она рассказала о планах Московского университета разработать материалы к модулю "Владение русским языком в туристической сфере" в рамках Российской государственной системы тестирования и вручать официальный сертификат танзанийцам, сдавшим соответствующий экзамен.

Инициативу Московского университета поддержала руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, которая объявила о начале совместной с МГУ работы по созданию и проведению обучающих программ Business Russian и Russian for tourism. Завершая блок выступлений, посвященных русскому языку, замдиректора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных, рассказал участникам об успешном опыте сотрудничества с Россотрудничеством в Танзании в области преподавания русского языка как иностранного. Частных также пригласил танзанийские туристические компании поддержать инициативу российской стороны по распространению и популяризации русского языка прежде всего среди занятых в турбизнесе танзанийцев.

Директор Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Дар-эс-Саламе Мария Патеева поблагодарила всех, кто откликнулся на предложение Центра принять участие в видеоконференции. Российский центр науки и культуры в Дар-эс Саламе играет важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами, привлекая внимание танзанийцев своими интересными и творческими мероприятиями. Так, недавно сотрудники Центра приняли участие в разработке и проведении обучающей программы для служащих гостиниц.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире В мире Африка Правительство МИД Правительство МИД Россотрудничество Наука и образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября