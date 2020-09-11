Россия планирует научить танзанийцев русскому языку

МГУ и Россотрудничество продолжают активную деятельность по развитию отношений с африканскими странами. Видеоконференция, посвященная развитию туризма и подготовке кадров для этого перспективного направления российско-африканского сотрудничества, состоялась десятого сентября.

Около пятидесяти представителей общественных, образовательных, коммерческих и туристических организаций России и Танзании встретились, чтобы познакомиться и обсудить вопросы развития сотрудничества в области туризма. Сегодня это одна из главных статей дохода Танзании, а ее красоты привлекают туристов из многих стран, в том числе из России.

Эмоциональным и конструктивным было выступление директора Национального Совета Танзании по туризму Давоты Мдачи. Рассказав о том, с каким нетерпением ждут там россиян, госпожа Мдачи сообщила, что Танзания имеет репутацию одной из самых безопасных для туризма стран Африки. Проректор МГУ Татьяна Кортава подчеркнула, что мощнейшим катализатором двухстороннего сотрудничества, особенно в сфере туризма, станет преподавание в Танзании русского языка. Она рассказала о планах Московского университета разработать материалы к модулю "Владение русским языком в туристической сфере" в рамках Российской государственной системы тестирования и вручать официальный сертификат танзанийцам, сдавшим соответствующий экзамен.

Инициативу Московского университета поддержала руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, которая объявила о начале совместной с МГУ работы по созданию и проведению обучающих программ Business Russian и Russian for tourism. Завершая блок выступлений, посвященных русскому языку, замдиректора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных, рассказал участникам об успешном опыте сотрудничества с Россотрудничеством в Танзании в области преподавания русского языка как иностранного. Частных также пригласил танзанийские туристические компании поддержать инициативу российской стороны по распространению и популяризации русского языка прежде всего среди занятых в турбизнесе танзанийцев.

Директор Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Дар-эс-Саламе Мария Патеева поблагодарила всех, кто откликнулся на предложение Центра принять участие в видеоконференции. Российский центр науки и культуры в Дар-эс Саламе играет важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами, привлекая внимание танзанийцев своими интересными и творческими мероприятиями. Так, недавно сотрудники Центра приняли участие в разработке и проведении обучающей программы для служащих гостиниц.