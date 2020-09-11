Россия призвала урегулировать напряженность на китайско-индийской границе

Москва рассчитывает, что Индия и Китай смогут в кратчайшие сроки прийти к мирному решению кризисной ситуации на границе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Продолжаем следить за развитием обстановки на линии фактического контроля между Китаем и Индией. Рассчитываем, что эти государства, как ответственные члены международного сообщества, смогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования напряженности", - сказала дипломат.

По ее словам, в Москве "уважают желание Пекина и Нью-Дели действовать в этом вопросе самостоятельно без вмешательства других стран".

Напомним, отношения Китая и Индии резко обострились в мае из-за спора о границе между Индией и Тибетом. В этом районе произошли столкновения китайских и индийских солдат.