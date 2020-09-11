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11 сентября 2020 г.

Закон Республики Северная Осетия - Алания от 9 сентября 2020 года № 43-РЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Северная Осетия - Алания на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Дата подписания 9 сентября 2020 г.
Опубликован 11 сентября 2020 г.

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Северная Осетия - Алания в размере 8 455 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Северная Осетия - Алания В.Битаров



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