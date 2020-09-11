Рубль ждет исторически неудачный месяц

Начало сентября оказалось для рубля неблагоприятным. Стартовав на локальных вершинах, он устремился вниз. И на этой неделе обновил четырехмесячный минимум по отношению к доллару, который достиг отметки 76,6 рубля. Пара EUR/RUB впервые с февраля 2016 года превысила психологически важный уровень 90 рублей.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", оценил перспективы рубля на сентябрь-октябрь:

- Важную роль в дальнейшей динамике рубля может сыграть намеченное на 18 сентября заседание Банка России. Учитывая, что за прошедшие с предыдущего заседания полтора месяца ситуация на рынках и внешнеполитический фон ухудшились, - прогнозирует эксперт, - вряд ли ЦБ вновь снизит ставку.

Инвесторы сосредоточатся на оценке регулятора сложившейся обстановки, ее влиянии на финансово-экономические перспективы и дальнейшую денежно-кредитную политику ЦБ.

Правда, на днях зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор допускает снижение ключевой ставки ниже 4 процентов (сейчас она составляет 4,25), если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели в 4 процента.

Тем не менее, инфляционные цели еще могут быть достигнуты и без дальнейшего снижения ключевой ставки, в том числе за счет плавного ослабления российской валюты. Тем более, она увеличила свою переоцененность к нефти, отраженную в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent. Если в конце августа показатель впервые с февраля достигал уровня 3,5 тысячи рублей, то на этой неделе он вернулся к отметке 3 тысячи. То есть это по-прежнему существенно ниже прошлогоднего коридора 3,7-4,4 тысячи, который более комфортен, с точки зрения пополняемости госбюджета и доходов экспортеров.

Этот дисбаланс будет ограничивать укрепление рубля в случае улучшения других факторов. И способствовать более быстрому снижению, если рыночная или внешнеполитическая обстановка значительно ухудшится.

Кроме того, по сравнению с августом, в сентябре и октябре в несколько раз вырастут выплаты по внешнему долгу российских компаний и банков, что создаст дополнительный спрос на инвалюту, оказывающий давление на рубль.

С точки зрения сезонного фактора, сентябрь исторически является нейтральным месяцем для рубля, в среднем он демонстрирует небольшое повышение к доллару. А вот октябрь с 2014 года зачастую становится неудачным месяцем для российской валюты, хотя до этого в среднем был нейтральным.

В ближайшие месяцы основную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор. С приближением ноябрьских выборов президента США может усилиться антироссийская риторика.

Тем не менее, большинство инвесторов остаются прагматиками, ориентируясь не на громкие заявления, а на реальные действия и устойчивые тенденции. Поэтому, на более краткосрочном горизонте мы можем увидеть укрепление рубля.

Если внешнеполитический фон продемонстрирует явные признаки улучшения, а нефтяные цены не уйдут значительно ниже достигнутых на этой неделе трехмесячных минимумов (39-40 долларов по марке Brent), доллар может вернуться в диапазон, в котором он находился в первой половине августа: 72,6-74 рубля.