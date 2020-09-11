Закон Рязанской области от 11 сентября 2020 года № 62-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год"

Принят Рязанской областной Думой 9 сентября 2020 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год в размере 8 847 рублей в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией