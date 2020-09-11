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11 сентября 2020 г.

Закон Рязанской области от 11 сентября 2020 года № 62-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год"

Дата подписания 11 сентября 2020 г.
Опубликован 11 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Рязанской областной Думой 9 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области на 2021 год в размере 8 847 рублей в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов



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