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11.09.2020 10:51

Си Цзиньпин помнит своих учителей

По случаю Дня учителя генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин передал праздничные поздравления и искренний привет педагогам и воспитателям по всей стране, и подчеркнул: "Необходимо превращать педагога в самую уважаемую и завидную профессию в обществе, необходимо формировать дух уважения к педагогам и ценить образование", сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Чтобы стать сильным государством, необходимо повысить статус профессии учителя. Фото: Медиакорпорация Китая Чтобы стать сильным государством, необходимо повысить статус профессии учителя. Фото: Медиакорпорация Китая
Чтобы стать сильным государством, необходимо повысить статус профессии учителя. Фото: Медиакорпорация Китая

"У меня было много учителей, и я до сих пор помню их всех. Они дали мне знания и научили принципам человеческого бытия. Они принесли мне огромную пользу", - с большой любовью к своим учителям вспоминал Си Цзиньпин во время дискуссии с представителями преподавателей и студентов Пекинского педагогического университета накануне Дня учителя в 2014 году.

9 сентября 2016 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин вернулся в свою родную школу "Баи", чтобы навестить учителей и учеников. На встрече директор школы Шэнь Цзюнь сказал: "Приветствуем главу государства в родной школе". Си Цзиньпин ответил: "Здесь нет никого лидера, здесь все ученики". Его ответ воодушевил всех присутствующих.

В тот же день Си Цзиньпин встретился с Чэнь Чжунханем, Чэнь Цюин и другими педагогами, которые учили его.

9 сентября 2016 года Си Цзиньпин встретился со своими учителями в школе "Баи". Фото: Медиакорпорация Китая

После окончания школы "Баи" Си Цзиньпин отправился в деревню Лянцзяхэ провинции Шэньси, чтобы стать членом производственной бригады. В течение последующего десятилетия Си Цзиньпин всегда заботился о своей родной школе и учителях. Каждый раз, когда он приезжал в Пекин по работе, он всегда находил время для посещения учителей, которые учили его, наставляли и помогали преодолевать сомнения.

1 марта 1979 года Си Цзиньпин, его учителя и одноклассники приняли участие в праздновании 32-летия школы. Фото: Медиакорпорация Китая

Чэнь Чжунхань, заместитель классного руководителя Си Цзиньпина, так говорит о своем ученике: "Все эти годы, какую бы должность он не занимал, он всегда скучает по своим учителям. Он - человек большой доброты и искренней привязанности".

Накануне Дня учителя в 2016 году Чэнь Чжунхань и Си Цзиньпин встретились в школе "Баи". Одна деталь особенно запомнилась Чэнь Чжунханю. "Во время встречи я сказал: "Надеюсь, что ты сможешь лучше управлять страной и добиться большего ее развития во всех аспектах". Он ответил: "Спасибо тебе за это поручение, я храню его в своем сердце". Услышав слово "поручение", я был очень тронут".

Начиная с 18-го Всекитайского съезда КПК, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин всеми своими действиями демонстрирует уважение ко всем педагогам, а чувства привязанности между учителями и учениками, передаваемые из поколения в поколение, стали мощной силой для развития образования в Китае.

"Вы были моим учителем раньше, сейчас вы все еще мой учитель, и вы останетесь моим учителем навсегда. Не забуду вашей доброты никогда". Выдержка из письма Си Цзиньпина его учительнице Чэнь Цюин. Фото: Медиакорпорация Китая
Си Цзиньпин и Чэнь Цюин. Фото: Медиакорпорация Китая
Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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