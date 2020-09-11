Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо

Сирийские средства ПВО отразили атаку с воздуха в провинции Алеппо (север страны). Удары наносили израильские истребители, пишет ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

"Наши зенитчики открыли ответный огонь и смогли поразить несколько ракет, прежде чем они достигли наземных объектов", - подчеркнули в армии арабской республики. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, в мае этого года самолеты еврейского государства нанесли удары по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо. Атаке подвергся и научно-исследовательский центр в окрестностях города.