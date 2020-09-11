Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

В России могут ввести новые ценники, на которых будет указана не только стоимость единицы товара, но и данные о весе, объеме продукции. Такую инициативу в Минпромторг направил Союз потребителей России, сообщают "Известия". Предложение может войти в проект правил розничной торговли, которое разработало министерство.

По мнению авторов инициативы, необходимо в обязательном порядке вести двойные ценники - на каждом из них следует одновременно указывать стоимость за упаковку товара и за единицу веса (1 кг, 1 литр). Такая норма будет соответствовать не только европейский практике, но что самое главное - минимизирует уловки с упаковкой и не будет вводить потребителей в заблуждение. К примеру, когда в тару объемом в литр наливается 950 миллилитров молока. Сейчас же магазины сами решают, что указывать на ценнике - стоимость единицы товары или единицы веса. При этом в Союзе отмечают, что особенно актуальной норма может оказаться для продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии.

В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил изданию, что "инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией". Однако нужно смотреть на востребованность этой нормы среди самих потребителей.