Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от российской границы на Черном море

В пятницу Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил о новом инциденте в небе над нейтральными водами Черного моря.

По данным наших военных, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили там две цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их опознавания в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа по противовоздушной обороне.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

После разворота иностранных военных самолетов от нашей госграницы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Сообщается, что весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено.

Ранее в пятницу такой же провокационный полет был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря. Там в воздух поднимали истребитель МиГ-31 Северного флота.

Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После разворота норвежского самолета от нашей госграницы истребитель также благополучно вернулся на аэродром базирования.

Надо сказать, что подобные провокационные рейду у наших рубежей чужие самолеты проводят уже не один месяц. Они неоднократно появлялись не только над Черным и Баренцевым морями, но и на Балтике. Для того чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, в небо поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры отворачивали от нашей границы.