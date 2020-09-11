Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии

В пятницу Административный суд Мюнхена принял решение о запрете марша и митинга против ограничительных мер, принятых во время пандемии, которые должны пройти в субботу в столице Баварии. Акции могут не состояться в том виде, как запланировали их организаторы, если суд высшей инстанции не отменит это решение.

Движение "Нестандартное мышление 089" зарегистрировало митинг с участием пяти тысяч человек на мюнхенской площади Одеонплац под девизом "Мир, свобода и здоровье". Ранее власти города запретили эту акцию. Вместо этого магистрат разрешил провести акцию на улице Терезиенвизе при строгих условиях, с участием не более тысячи участников из соображений безопасности. Была запрещена демонстрация "ковиддиссидентов", которая должна была пройти через центр Мюнхена. Организаторы акций подали в суд на решение мюнхенских властей, но он не удовлетворил их иск, сообщает tagesschau.de. Организаторы теперь имеют некоторое время, чтобы подать жалобу в Административный суд Баварии с просьбой отменить решение мюнхенского суда.

Напомним, что на прошлой неделе в Берлине произошли столкновения между протестующими и полицией во время нескольких акций против политики ограничительных мер немецкого правительства. От 300 до 400 человек преодолели защитные барьеры и ненадолго заняли ступеньки перед зданием Рейхстага, после чего были вытеснены полицией. Власти заявили, что большинство участников акции, которая переросла в беспорядки, составляли радикалы левого толка и представители неонацистских организаций.