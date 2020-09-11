Трамп похвастался секретным американским оружием

Президент США Дональд Трамп рассказал об уникальном оружии. "Ни у кого нет того, что есть у нас", - сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Мичигане. Попутно глава Белого дома ответил тем, кто критикует его. "Они говорят - он разглашает секреты! Да не волнуйтесь на этот счет. Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные в мире", - добавил президент.

Ранее на сайте газеты The Washington Post были опубликованы отрывки из книги журналиста Боба Вудворда, заявившего, что глава государства поделился с ним секретной информацией. Якобы Трамп рассказал о ядерном оружии, аналогов которому нет ни у кого. "Источники Вудворда были удивлены, что Трамп раскрыл сведения о существовании данной системы", - подчеркивается в публикации.