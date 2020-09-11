Новости

Как эмоции влияют на карьеру 05:00
Не менее 15 человек погибли в результате пожаров на западе США 04:52
В Хабаровском крае снизят транспортный налог 04:51
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек 04:25
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19 03:48
Трамп похвастался секретным американским оружием 03:43
Сирия отразила ракетную атаку Израиля в провинции Алеппо 02:53
Россия планирует научить танзанийцев русскому языку 02:32
Сильный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка 02:10
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы 01:50
Орбиту МКС скорректировали на 800 метров перед запуском "Союза" 01:30
Emirates возобновит рейсы из Дубая в Москву 01:20
Бразильский штат Баия станет дистрибьютором российской вакцины от COVID-19 00:43
"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса" 00:25
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19 00:11
В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 10.09.2020
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 10.09.2020
На Петербург обрушился шторм 10.09.2020
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 10.09.2020
Россия откроет границу с Южной Осетией 10.09.2020
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 10.09.2020
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 10.09.2020
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 10.09.2020
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 10.09.2020
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 10.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 03:43
Рубрика: В мире

Трамп похвастался секретным американским оружием

Президент США Дональд Трамп рассказал об уникальном оружии. "Ни у кого нет того, что есть у нас", - сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Мичигане. Попутно глава Белого дома ответил тем, кто критикует его. "Они говорят - он разглашает секреты! Да не волнуйтесь на этот счет. Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные в мире", - добавил президент.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Ранее на сайте газеты The Washington Post были опубликованы отрывки из книги журналиста Боба Вудворда, заявившего, что глава государства поделился с ним секретной информацией. Якобы Трамп рассказал о ядерном оружии, аналогов которому нет ни у кого. "Источники Вудворда были удивлены, что Трамп раскрыл сведения о существовании данной системы", - подчеркивается в публикации.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Трамп похвастался секретным американским оружием
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Орбиту МКС скорректировали на 800 метров перед запуском "Союза"
Российские ученые смогли обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом