Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае

Мощный взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Инцидент произошел около девяти утра по местному времени в городском районе Доумэнь. По меньшей мере трое получили травмы. Их доставили в больницу. На месте работают оперативные службы, ведутся поисково-спасательные работы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По предварительным данным, причиной инцидента послужил взрыв газа. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.