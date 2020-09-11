У "Робокопа" появится сериал-приквел

С ремейком оригинального "Робокопа" от Нила Бломкампа после затяжной агонии дело, как мы знаем, не выгорело, но разве это повод сидеть сложа руки?

У франшизы, как это теперь принято, появится сериал-приквел. И что самое пикантное - без самого робокопа.

Об этом сообщает Empire, уточняя: шоу MGM расскажет предысторию создания робота-полицейского. А по центру его встанет вице-президент ОСР Ричард "Дик" Джонс, которого в картине Верхувена отлично сыграл Ронни Кокс, - поведал Эдвард Ноймайер, один из создателей оригинала 1987 года.

Цель шоу - покопаться в изнанке бизнеса и теневых сторонах правоохранительных органов Детройта "самого ближайшего будущего" и проследить путь Дика от корней до того "корпоративного чудовища", каким мы его помним по картине.

Сроки реализации предприятия Ноймайер не озвучил - в настоящее время набирается команда для пилотной серии проекта.