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У "Робокопа" появится сериал-приквел

Новости
    11.09.2020, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

С ремейком оригинального "Робокопа" от Нила Бломкампа после затяжной агонии дело, как мы знаем, не выгорело, но разве это повод сидеть сложа руки?

Фото: kinopoisk.ru
Нив Кэмпбелл вернется в "Крике 5"

У франшизы, как это теперь принято, появится сериал-приквел. И что самое пикантное - без самого робокопа.

Об этом сообщает Empire, уточняя: шоу MGM расскажет предысторию создания робота-полицейского. А по центру его встанет вице-президент ОСР Ричард "Дик" Джонс, которого в картине Верхувена отлично сыграл Ронни Кокс, - поведал Эдвард Ноймайер, один из создателей оригинала 1987 года.

Цель шоу - покопаться в изнанке бизнеса и теневых сторонах правоохранительных органов Детройта "самого ближайшего будущего" и проследить путь Дика от корней до того "корпоративного чудовища", каким мы его помним по картине.

Сроки реализации предприятия Ноймайер не озвучил - в настоящее время набирается команда для пилотной серии проекта.

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