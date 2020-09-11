Участники строительного рынка призвали защитить застройщиков от покупателей

В законодательство необходимо внести изменения, которые урегулировали бы ситуацию с "потребительским экстремизмом" в сфере долевого строительства. Такое мнение высказали участники пленарного заседания XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс".

Отвечая на вопрос о "потребительском экстремизме" покупателей квартир, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин обрисовал, как обычно это происходит. По его словам, после того, как покупатель выявил в новой квартире недоделки, стоимость устранения которых, допустим, 5 тысяч рублей, к нему приходит юрист, "профессиональный приемщик", который предлагает, "затаскав" застройщика по судам, добиться компенсаций в десять, а то и в сто раз больше. Часть "прибыли" покупатель отдает юристу в качестве оплаты его услуг. С одной стороны, отметил Стасишин, необходимо вносить изменения в закон о защите прав потребителя. С другой стороны, нужно соблюдать баланс, поскольку усиление защиты застройщиков может привести к недобросовестному поведению строительных компаний.

"Надо признать, что это явление, которое очень не любят застройщики, приводит к повышению качества работ, которые проводятся на стройплощадке", - добавил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Выходом, по его мнению, может стать урегулирование подобных ситуаций по аналогии с тем, как это было сделано в сфере автострахования. Сейчас суды руководствуются то законом о защите прав потребителя, то законом об участии в долевом строительстве, в зависимости от того, что "удобнее" для конечного потребителя. Правильнее было бы прописать все нормы о взаимоотношениях застройщика и дольщика, учитывая всю специфику отношений, в законе о долевом строительстве и руководствоваться только этим законом, может быть, даже где-то ужесточив нормы, считает Глушков.