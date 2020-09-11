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11.09.2020 13:46
Рубрика: Власть

Участвовать в учениях "Кавказ-2020" пригласили иностранных военных

Текст: Юрий Гаврилов

В стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" будут участвовать не только российские, но и иностранные военнослужащие. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Минобороны: Учения "Кавказ-2020" не направлены против какой-либо страны

"Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран", - заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин разъяснил, что учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

"Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника", - отметил Фомин.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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