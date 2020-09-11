Ученые Сингапура рассказали о новом способе обнаружить коронавирус

Ученые Сингапура представили маску, способную обнаружить симптомы коронавируса. Об этом пишет The Straits Times.

"Установленные в маске крошечные датчики раз в полчаса собирают информацию о пульсе, температуре тела, давлении, а также измеряют уровень кислорода. С помощью Bluetooth эти данные передаются на специальное приложение мобильного телефона. Изучив их врачи могут оценить изменения состояния человека", - цитирует издание ТАСС.

Как пояснили разработчики из Наньянского технологического университета, чипы в маске покрываются специальным материалом, в результате чего становятся влагоустойчивыми и при этом чувствительными к получаемой информации. Сейчас ученые работают над единым интегрированным датчиком.