Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Один из самых известных игроков интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов скончался в четверг. Об этом у себя в Facebook сообщил магистр телеигры Максим Поташев.

"Не стало моего друга и первого капитана в телеклубе, - написал Максим Поташев. - Он был очень добрым и светлым человеком".

Причиной смерти Михаила Смирнова стал инсульт. По сведениям РИА Новости, ветеран клуба будет похоронен в Москве. О дате и месте информация уточняется.

Михаил Смирнов выступал в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы. Он был капитаном одной из самых сильных команд в истории клуба.