Усекновение главы Иоанна Предтечи: как это видели великие художники

Еще бы! Чувственная пляска соблазнительной Саломеи, разгоряченные гости правителя Ирода, в возбуждении вскакивающие с мест, где возлежали во время пиршества, сам властитель Ирод Антипа, в угаре рвущийся к падчерице: "Проси, что хочешь! Хоть полцарства!". И голова пророка на блюде - странное желание юной танцовщицы, высказанное по наущению матери, Иродиады, злорадно торжествующей за кадром жуткого сюжета. Несправедливая смерть праведника, никогда не призывавшего к насилию, только к покаянию.

Пир у царя Ирода. Петер Пауль Рубенс. Первая половина XVII века

Пророка Иоанна называют Предтечей, то есть предшественником Иисуса Христа, его миссия была в том, чтобы узнать Христа, Сына Божьего, среди тысячи других и возвестить миру о Его пришествии. Евангелие называет пророка Иоанна гласом Божьим, предуготовляющим людей к встрече со Христом. Именно пророк крестил Иисуса - Церковь отмечает это событие 19 января как праздник Крещения Господня. Поэтому Предтечу называют еще Иоанн Креститель.

Алтарь Святого Иоанна. Триптих: Рождение Иоанна. Крещение Иоанном Христа. Усекновение главы Иоанна. Рогир ван дер Вейден. 1455- 1460 гг.

Но что же мы знаем о жизни величайшего из людей? Иоанн Предтеча родился за шесть месяцев до Иисуса в семье священника Захарии. Мать Иоанна Елизавета и Мать Иисуса приходились друг другу родственницами. Родители Иоанна были старыми, когда Господь послал им сына. По милости Божьей ребенок избежал смерти среди тысяч детей Вифлеема и его окрестностей во время избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода I Великого - отца того самого Ирода Антипы, который почти через тридцать лет повелит отсечь голову пророку. Родители Иоанна умерли, когда он был маленьким, и, скорее всего, Предтеча воспитывался в одной из религиозных общин в пустыне. Известно, что пророк носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, питался диким медом и акридами (вид саранчи), много молился.

Иоанн Креститель. Джованни Баттиста Пьяццетта. 1740 г.

Когда Иоанну исполнилось тридцать, Господь призвал его к пророческому служению. Иоанн стал "гласом вопиющего в пустыне". Здесь пустыня - это сердца человеческие, и главная задача Иоанна Крестителя была подготовить людей к принятию Спасителя, призвав их к покаянию, указать, Кто Он. Иоанн Предтеча проповедовал, говоря: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Во время одной из таких проповедей на реке Иордан Иоанн Предтеча и встретил Иисуса, по наитию Святого Духа узнал в Нем грядущего Спасителя и крестил Его. Крещением Иисуса в реке Иордан пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начинает бесстрашно обличать людские пороки, не делая разницы между тем, простой это человек или власть имущий.

Проповедь Иоанна Крестителя. Маттиа Прети. Около 1665 г.

Нет, пророк Иоанн не был революционером, он не поддерживал экстремистские настроения тех, кто искал вожака, готового поднять бунт против ненавистных римских властей Иудеи. Он призывал не к внешним подвигам, а к внутренним победам - над своим грехом, своей несвободой ему.

Как пишет историк Иосиф Флавий, Иоанн учил иудеев "вести чистый образ жизни, быть справедливыми друг к другу и благоговейными в отношении к Предвечному". Вопрошающим, что делать, Иоанн отвечал: "У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, у кого есть пища, пусть поступит так же". Вслед за древними пророками Предтеча не отделял веры от милосердия, он не требовал от солдат, чтобы те бросали службу: "Никогда не насилуйте, не вымогайте, не делайте доносов и довольствуйтесь своим жалованьем". Даже презираемым мытарям, сборщикам налогов, он не запрещал заниматься своим делом, лишь бы они остерегались "взыскивать больше положенного".

Иоанн Предтеча перед Иродом. Маттиа Прети. 1665 г.

Праведность Иоанна вызывала уважение даже у тех, кого он обличал. Евангелие сообщает, что Ирод Антипа охотно слушал пророка. Римскому правителю было в чем каяться. Человек не столь алчный и жестокий, как его начальники император Тиберий и прокуратор Понтий Пилат (историки считают, что образ, созданный Булгаковым, слишком идеализирован), Ирод был и вменяемым и осторожным. Раб более понятных удовольствий, он любил застолье, беседы, зажигательные танцы. Была у него еще одна слабость по имени Иродиада.

Иродиада. Поль Деларош. 1843 г.

Святой Иоанн Златоуст считает, что именно боязнь потерять обольстительницу и стала причиной того, что отнюдь не кровожадный и даже по-своему симпатизирующий пророку Ирод отдает приказ отсечь Иоанну голову. Приказ, который потом его мучил, не давая спокойно спать.

С Иродиадой другая песня. Иродиада считала, что ей не повезло: законным супругом тщеславной распутницы был лишенный наследства сын Ирода I Великого - Ирод Филипп, приходящийся ей дядей. Статус мужа не устраивал любодейку, и в один из приездов к Филиппу его родного брата Ирода Антипы Иродиада его соблазнила. Видя коварство Иродиады, законная жена Антипы, дочь царя Набатеи Ареты IV, бежала к отцу, а Иродиада воцарилась во дворце Ирода Антипы. В глазах иудеев это было мерзостью, но только Иоанн Креститель решился прямо обличить кровосмешение. Предтеча не переставал упрекать Ирода и после того, как тот заточил его в крепость.

Усекновение головы Иоанна Предтечи. В. Л. Худяков. 1861 г.

Чувствуя благосклонность Ирода к пророку, Иродиада искала повода разделаться с Иоанном. Вот как описывается смерть святого пророка в Евангелии от Марка: "Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним".

Видение, Гюстав Моро, 1876 г.

"И царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей".

Усекновение главы Иоанна Предтечи. Пьер Сесиль Пюви де Шаванн. 1869 г.

"И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе".

За правду люди часто расплачиваются жизнью. Говорят, когда Саломея принесла на блюде своей матери долгожданный подарок - голову святого, Иродиада в злобе исколола язык пророка иглами - так, наверное, колола ее правда обличительных слов...

Саломея приносит голову Иоанна Крестителя своей матери Иродиаде. В. И. Суриков. 1872 г.

Суд Божий совершился над всеми участниками трагедии - Иродом, Иродиадой, Саломеей - еще при их земной жизни. Саломея, переходя зимой реку, провалилась под лед, который сдавил ее так, что тело висело в воде, а голова находилась надо льдом. Течение реки было сильным, и подобно тому, как Саломея некогда плясала ногами по земле, теперь она, уже мертвая, словно в безумном танце, производила пугающие движения в холодной воде. Так красавица висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шею. Труп Саломеи не нашли, Ироду с Иродиадой принесли только голову несчастной. Позже погибли и эти двое - во время землетрясения они были поглощены разверзшейся землей. Мельница Господа мелет медленно, но верно.