В Apple разъяснили ситуацию с приложениями телеканалов из РФ на Украине

Администрация Apple опровергла появившуюся в пятницу в СМИ информацию, что из App Store на Украине были удалены приложения российских телеканалов, передает ТАСС.

"Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений", - отметили в американской компании.

По словам представителя IT-гиганта из Купертино, компания лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей, предложив им напрямую обратиться за дальнейшими разъяснениями к властям Незалежной.

Ранее в ВГТРК сообщили, что по требованию СБУ из каталога App Store на территории Украины исчезли приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру".