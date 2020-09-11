В Армении ввели карантин до 2021 года

Власти Армении объявили в стране карантин, который продлится по меньшей мере до 11 января 2021 года, передает ТАСС.

"Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

В республике еще в марте был введен режим ЧП, который формально истекает 12 сентября. Несмотря на это здесь были разрешены массовые мероприятия, включая митинги.

Напомним, накануне в республике было выявлено 174 новых случая инфицирования. С начала сентября этот показатель вырос почти вдвое.