В Британии со дна моря восстала своя "Атлантида"

В Великобритании мощный ураган Фрэнсис обнажил древний лес, "затонувший" в заливе Кардиган более 4500 лет назад. Это событие до сих пор считалось только легендой.

Как сообщает BBC News, сразу несколько древних окаменелых деревьев было обнаружено очевидцами на пляже Лланрихстад. Они были найдены после шторма Фрэнсис, обрушившегося на Уэльс в августе.

Побывавшие на месте исследователи уже установили, что буквально "восставший" из-под воды лес провел в песке на морском дне 4500 лет. Причем ученые не исключают, что возраст некоторых деревьев может быть и еще древнее - сейчас проводятся тесты для точного определения возраста. Уточняется, что найденный лес находится примерно в 21 километре к югу от городка Лланрихстуд в Уэльсе.

"Эта находка была одновременно захватывающей и тревожной, - признается доктор Хиуел Гриффитс из Университета Аберистуита. - Оно интересно потому, что это дополнительное свидетельство процессов изменения климата, которые продолжаются уже очень долго. Но оно также вызывает беспокойство, поскольку мы видим, что изменения ландшафта происходят все чаще. Это связано и с влиянием штормов, которые, как нам кажется, тоже происходят все чаще".

Находка вызвала интерес еще и потому, что обнаруженный лес сразу же стал ассоциироваться с мифом XVII века о затонувшей цивилизации, "Атлантиде Уэльса", известной как "Затонувшая сотня". Согласно легенде, это королевство поглотило море после того, как Сейтенин, страж морской обороны, забыл закрыть ворота.

Науке известно несколько версий этого мифа. Согласно одной из них, этот лес простирался более чем на 35 километров к западу от залива Кардиган. Кстати, в более поздней версии сторож, назначенный для присмотра за воротами, описан как пьяница. Именно сильным опьянением и объясняется в легенде то, что королевство погибло.

Комментируя находку, британский историк Джеральд Морган отметил, что ранее по всему побережью Уэльса было обнаружено огромное количество окаменелых деревьев. На этот раз шторм помог найти лес, о котором ранее ученые ничего не знали.