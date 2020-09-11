В Бундестаге призвали власти ФРГ не останавливать "Северный поток-2"

Заморозка строительства газопровода "Северный поток-2" приведет к огромным экономическим потерям для немецкого бизнеса, заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Его слова приводит телеканал RT.

По мнению парламентария, любые рестрикции в отношении этого проекта станут "ударом по самим себе". "Совершенно очевидно это будет не в интересах Германии и Европы", - констатировал Эрнст.

Напомним, против "Северного потока-2" активно выступают Соединенные Штаты, Польша и Украина. Вашингтон в надежде похоронить его потребовал от компаний, задействованных в строительстве, немедленно покинуть проект. В настоящее время в Сенате обсуждают расширение санкций против проекта.