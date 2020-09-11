В ГД осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине

В комитете Госдумы по информполитике осудили решение компании Apple изъять из AppStore приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM" и "Вести" на территории Украины. Это было сделано по требованию СБУ.

Член комитета Антон Горелкин оценил этот шаг как выполнение откровенно цензурных требований Киева. Депутат, которого цитирует РИА Новости, напомнил, что на Украине уже несколько лет запрещена ретрансляция российских телеканалов, причем даже крайне далеких от политики. Так что речь идет о продолжении вектора запретов, отметил он.

Однако интереснее, почему компания Apple согласилась на это изъятие, задается вопросом парламентарий. По его мнению, компания пытается сберечь украинский рынок, выполняя требования местных властей.

"Предлагаю помнить об этом, когда нам в очередной раз начнут говорить, что "Apple уйдет из России", если мы будем требовать от компании соблюдать российский закон", - отметил Горелкин.