В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии

Немецкий ресторатор в пятницу был обвинен в попытке присвоить полмиллиона евро из фонда средств помощи лицам и предприятиям, пострадавшим от пандемии.

Следователи города Баден-Вюртемберге раскрыли мошенническую схему: 32-летний житель Ротвайля намеревался украсть у государства в общей сложности 488 тысяч евро, умудрившись подделать 18 счетов, действуя под другим именем. Как заявили в государственном управлении уголовного розыска Штутгарта, подозреваемый в попытке мошенничества в особо крупном размере был арестован и находится под следствием.

По данным tagesschau.de, в период с марта по июль в разгар пандемии бизнесмен обратился за экстренной помощью в 18 случаях, изменив имя, данные компании и счета. Однако внимательные сотрудники органов, ответственных за выделение финансовой помощи, заподозрили неладное и забили тревогу. Мошеннику все же удалось получить некоторую часть запрошенных средств. Следователи сообщили о "высокой криминальной активности", которую подозреваемый проявил с целью обмана властей. Он ухитрился нарушить закон сразу после того, как полицейские обыскали его дом в поисках улик. Через два дня после рейда подозреваемый, который находился под подпиской о невыезде, сделал еще одну попытку кражи госсредств и после этого был заключен под стражу.