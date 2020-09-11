В Грузии из-за коронавируса перенесли начало учебного года на 1 октября

Власти Грузии в связи с непростой эпидемиологической обстановкой решили перенести начало учебного года в местных школах и вузах на 1 октября, передает ТАСС.

"Мы приняли решение на две недели - до 1 октября - отложить начало учебного процесса ", - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, эта мера коснется лишь крупных городов. Помимо Тбилиси, речь идет о Батуми, Гори, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и Поти.

Напомним, накануне Гахария констатировал, что в стране началась вторая волна пандемии. В результате национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом запретил проведение массовых мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных. За последние сутки в стране выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом, что на 70 процентов больше показателей начала сентября.