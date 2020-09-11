Новости

Кто заведует ястребами в аэропортах 13:02
В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 12:55
Более 20% жителей Подмосковья имеют антитела к коронавирусу 12:51
Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи 12:34
Захарова: Киев пытается водной блокадой коллективно наказать крымчан 12:23
Избирком: В Ярославле активно идет онлайн-голосование 12:15
Россия призвала урегулировать напряженность на китайско-индийской границе 12:05
Захарова: Вашингтон продолжает курс на обострение отношений с Москвой 11:53
В Москве отремонтировали фасады 5 тысяч домов 11:51
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции 11:48
В Москве из пруда выловили "Запорожец" 11:31
Тимошенко вылечилась от коронавируса 11:15
Россияне придумали имена для новой Lada 11:12
Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 11:00
Подводное вождение танков показали на видео 10:55
В Петербурге лжесотрудницы ПФР похитили у блокадницы миллион рублей 10:43
Уральского режиссера Илью Ротенберга госпитализировали в Великих Луках 10:28
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой 10:26
Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе" 10:12
В Крыму хирурги спасли от ампутации пациента с COVID-19 09:53
В Минобороны России оценили потенциал амфибии "Дрозд" 09:44
Небензя назвал срежиссированной акцией ситуацию с берлинским пациентом 09:40
В УрФУ синтезировали феррогели для доставки лекарства в поврежденную ткань 09:38
Врач назвал противопоказания к прививке от коронавируса 09:36
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 12:55
Рубрика: В мире

В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19

Текст: Андрей Васильев

В пятницу Федеральное министерство здравоохранения Индии сообщило о новом рекордном в мире ежедневном росте числа случаев заражения коронавирусом. Он за последние 24 часа обнаружен у 96 551 человека, в результате чего количество случаев заболевания COVID-19 в этой азиатской стране увеличилось до 4,5 миллионов. Количество случаев заболевания растет в Индии быстрее, чем где-либо еще на планете, но уровень смертности все еще ниже, чем в некоторых странах Западного полушария, отмечает Guardian.

В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели

Смертность в стране остается относительно низкой, но имеет тенденцию к росту: в течение последних десяти дней ежедневно регистрируется более тысячи летальных исходов. По данным министерства, в четверг от COVID-19 умерло 1209 человек, в результате чего общая смертность в Индии составила 76 271 человек. Это третье место в мире после США и Бразилии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, глобальный уровень инфицирования превысил 28 миллионов человек, а количество умерших от коронавируса на утро пятницы составило 909 479 человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин установил для труднодоступных аэропортов поддержку из бюджета
В Госдуме поддержали идею о "двойных" ценниках на продуктах
Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
В Минтрансе предложили готовиться к бесплатному общественному транспорту
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом