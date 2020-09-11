В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19

В пятницу Федеральное министерство здравоохранения Индии сообщило о новом рекордном в мире ежедневном росте числа случаев заражения коронавирусом. Он за последние 24 часа обнаружен у 96 551 человека, в результате чего количество случаев заболевания COVID-19 в этой азиатской стране увеличилось до 4,5 миллионов. Количество случаев заболевания растет в Индии быстрее, чем где-либо еще на планете, но уровень смертности все еще ниже, чем в некоторых странах Западного полушария, отмечает Guardian.

Смертность в стране остается относительно низкой, но имеет тенденцию к росту: в течение последних десяти дней ежедневно регистрируется более тысячи летальных исходов. По данным министерства, в четверг от COVID-19 умерло 1209 человек, в результате чего общая смертность в Индии составила 76 271 человек. Это третье место в мире после США и Бразилии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, глобальный уровень инфицирования превысил 28 миллионов человек, а количество умерших от коронавируса на утро пятницы составило 909 479 человек.