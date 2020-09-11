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11.09.2020 00:30
Рубрика: Экономика

В каких регионах 11 сентября нельзя купить алкоголь

Текст: Татьяна Карабут
11 сентября по традиции в России отмечается Всероссийский день трезвости - таким образом власти пытаются привить обществу норму безалкогольного образа жизни. В этом году в ряде регионов будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя: нельзя будет купить алкоголь в Калининградской, Саратовской, Иркутской, Кемеровской областях, Удмуртии.
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Во многих регионах пройдут акции и марафоны в поддержку здорового образа жизни. По словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, сейчас уровень потребления алкоголя на душу населения составляет 9,16 литра на душу населения в год, что значительно меньше, чем 10 лет назад. По оценке отдельных экспертов, россияне стали потреблять за это время вдвое меньше алкоголя. При этом сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем.

Как следует из данных Росстата, продажи спиртных напитков населению в России за январь-июль немного увеличились. В сравнении с тем же периодом прошлого года водки было продано на 1,7% больше, вина - на 3,1%, вина игристого и шампанского - на 1,4%, пива и пивных напитков - на 2,9%.

В советское время винодельческой продукции россияне пили 28 литров на душу населения, пива - 24 литра, а крепких алкогольных напитков - 10 литров. А сейчас потребление сместилось в сторону крепкого алкоголя, отмечает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его данным, сегодня крепкого алкоголя россияне пьют не менее 15 литров в год, а винодельческой продукции - 7 литров, пива - 50 литров (а в 2008 году - 81 литр). Снизить потребление алкоголя может разве что повышение уровня жизни, уверен эксперт.

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День трезвости начали отмечать еще в 1913 году. В этот день верующие отмечают Усекновение главы святого Пророка Иоанна Предтечи. В советское время религиозный праздник был отменен, но с 2005 года по инициативе Русской православной церкви праздник вернули и стали отмечать ежегодно.

При этом 11 сентября отмечается также и День граненого стакана. В этот день первый такой стакан был произведен на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном. В стандартном граненом стакане 16 граней. В классический граненый стакан вмещается ровно треть бутылки (0,5 литра), 200 миллилитров воды, 250 миллилитров, 230 граммов сахара, 320 граммов соли, 160 граммов муки.

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