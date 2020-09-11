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11.09.2020 00:11
Рубрика: В мире

В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Китайской Народной Республики подтвердили эффективность российского "Триазавирина" при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российской Академии Наук (РАН) Валерия Чарушина, добавившего, что выводы китайских ученых носят предварительный характер.

Фото: AFP
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В феврале этот препарат был отправлен в Китай по запросу консульства этой страны в Екатеринбурге. Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов. Соответствующие исследования дополнительно проводятся в различных больницах Екатеринбурга, где до конца года планируется протестировать "Триазавирин" на 100 медицинских работниках и 100 пациентах.

Ранее ТАСС сообщил о том, что "Триазавирин" (TZV) является противовирусным препаратом широкого спектра действия, разработанным в России совместными усилиями Уральского федерального университета, Института органического синтеза Российской академии наук и Научно-исследовательского института гриппа министерства здравоохранения России. Его можно использовать для лечения 15 типов гриппа.

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