В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Ученые Китайской Народной Республики подтвердили эффективность российского "Триазавирина" при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Российской Академии Наук (РАН) Валерия Чарушина, добавившего, что выводы китайских ученых носят предварительный характер.

В феврале этот препарат был отправлен в Китай по запросу консульства этой страны в Екатеринбурге. Исследования, проведенные в КНР, доказали, что "Триазавирин" сокращает период болезни и облегчает большинство признаков COVID-19. По словам Чарушина, этот результат является промежуточным и нуждается в дальнейшем развитии. В целом, исследование в Китае затронуло 245 пациентов. Соответствующие исследования дополнительно проводятся в различных больницах Екатеринбурга, где до конца года планируется протестировать "Триазавирин" на 100 медицинских работниках и 100 пациентах.

Ранее ТАСС сообщил о том, что "Триазавирин" (TZV) является противовирусным препаратом широкого спектра действия, разработанным в России совместными усилиями Уральского федерального университета, Института органического синтеза Российской академии наук и Научно-исследовательского института гриппа министерства здравоохранения России. Его можно использовать для лечения 15 типов гриппа.