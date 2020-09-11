В Коломне пройдет Международный книжный фестиваль "Антоновские яблоки"

Каждую осень тихая степная Коломна на пару дней превращается литературную столицу Подмосковья. 12 сентября здесь стартует уже восьмой Международный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки". Гостей и участников ждут вдумчивое чтение, вкусные истории, вольные прогулки, музыка на воде и театр во дворах и скверах. Вкусить благословенной коломенской неспешности можно, прибыв на фестиваль на "Яблочном Экспрессе". А 13 сентября фестиваль продолжится "Яблочным путешествием" по расположенным близ Коломны музейным усадьбам.

В открытой ЛитСтудии писатель и телеведущий Александр Архангельский представит свою новую книгу "Русофил. История жизни Жоржа Нива". Олег Лекманов, популяризатор литературы и филолог, лауреат премии "Большая Книга"-2019, расскажет о том, как в рассказе Ивана Бунина "Антоновские яблоки" биографическое сплелось с литературным. Радиоведущий Леонид Клейн выступит с лекцией о Муми-Троллях, детский писатель и редактор Александра Литвина - с рассказом о бестселлере "Транссиб. Поезд отправляется".

Только на фестивале в Коломне можно будет послушать концерт посреди Москвы-реки. "Collegium Musicum" сыграет для гостей, как композитор Гендель и придворные музыканты 300 лет назад играли сюиты "Музыка на воде" для английского короля на Темзе. Музыка будет скользить над рекой, откликаясь эхом в лесных берегах, пробираясь по прибрежным улочкам в глубь города, растворяясь в небесных чертогах.

Любителей театра ждет насыщенная театральная программа под открытым небом. Моноспектакль-променад "Ерофеев и другие ангелы" превратит старую часть Коломны в театральные подмостки. Зрители отправятся на прогулку по старинным улочкам в компании Мити, учителя литературы из-90-х и его героя - писателя Венедикта Ерофеева.

В спектакле для двоих по мотивам повести Ивана Лажечникова "Беленькие, черненькие и серенькие" всего два героя: мужчина и женщина, оба - и актеры, и зрители. Может быть, это вы?

Главным событием Английского Павильона станет онлайн-встреча с Майклом Морпурго, одним из самых известных английских авторов, пишущих для детей и подростков, автором повести "Боевой конь", по которой Стивен Спилберг снял одноименный фильм.

А после встречи можно посетить литературный маркет и выбрать отличную детскую книгу от ведущих российских издательств.

Истинных же гурманов ждут на фермерском рынке, девизом которого стало: "У нас все вкусно, чисто, честно!".

Впервые в истории фестиваля с открытия в 10.55 по московскому времени и в течение всего дня будет вестись онлайн трансляция. Трансляция на YouTube-канале "Антоновских яблок" будет вестись со всех главных площадок. Виртуальные гости смогут услышать и увидеть беседы и дискуссии с известными российскими писателями, философами, садоводами и проектировщиками в социокультурной сфере, а также посмотреть онлайн-встречи со специалистом по историческим садам Изабеллой Далла Раджоне (Италия) и шекспироведом Филлипом Уотсоном (Великобритания). Время трансляции - 12 сентября с 10.55 до 19.00 по московскому времени.

Организаторы фестиваля: Центр познавательного туризма "Коломенский посад", Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области и Администрации Коломенского городского округа.

Кстати

Удобный, экономичный и неспешный способ добраться на фестиваль вовремя и с комфортом - "Яблочный экспресс", который отправится с Казанского вокзала. Легко узнаваемых брендированных поезда будет два: в 8:30 - Рязанский экспресс и в 8:50 - РЕКС.