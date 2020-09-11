В Коломне пройдет Международный книжный фестиваль "Антоновские яблоки"

Новости

Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли из-за коронавируса 15:58
В Москве задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев 15:57
Мишель Родригес: Действие "Форсажа 9" развернется в космосе 15:38
В Грузии из-за коронавируса перенесли начало учебного года на 1 октября 15:27
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 15:25
Чем удивит "Пиковая дама" белорусского зрителя 15:20
В Североуральске застрелили зашедшего в город медвежонка 15:17
Подмосковье будет поставлять медицинские маски в Португалию и Нидерланды 15:12
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода 15:10
"Русский Халк" установил мировой рекорд в буксировке самолета 15:10
Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов 15:05
Половина участников онлайн-голосования проголосовали на выборах в Москве 14:49
Председатель Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет службы на этом посту 14:41
Собянин объявил о технологической революции в ЖКХ 14:32
В Кремле призвали другие страны не диктовать России по расследованию ситуации с Навальным 14:28
У "Робокопа" появится сериал-приквел 14:20
В Калининграде менеджер банка проиграл 3 млн рублей со счетов клиентов 14:20
Лавров и Ван И обсудили предстоящий саммит лидеров стран-членов СБ ООН 14:15
В Москве лосиху Дину выпустят в естественную среду обитания 14:13
Абрамченко: Первый комплекс мер в Усолье-Сибирском реализован 14:00
Между Южной Кореей и Владивостоком открылся новый паромный маршрут 13:46
Участвовать в учениях "Кавказ-2020" пригласили иностранных военных 13:46
К учениям "Кавказ-2020" привлекут около 80 тысяч военнослужащих 13:35
Москвичка и трое детей отравились после обработки от тараканов 13:33
Лукашенко озвучил перспективные задачи перед научным сообществом 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
11.09.2020 15:10
Рубрика: Культура

В Коломне пройдет Международный книжный фестиваль "Антоновские яблоки"

Текст: Наталья Лебедева
Каждую осень тихая степная Коломна на пару дней превращается литературную столицу Подмосковья. 12 сентября здесь стартует уже восьмой Международный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки". Гостей и участников ждут вдумчивое чтение, вкусные истории, вольные прогулки, музыка на воде и театр во дворах и скверах. Вкусить благословенной коломенской неспешности можно, прибыв на фестиваль на "Яблочном Экспрессе". А 13 сентября фестиваль продолжится "Яблочным путешествием" по расположенным близ Коломны музейным усадьбам.
Фото: Пресс-служба фестиваля Фото: Пресс-служба фестиваля
Фото: Пресс-служба фестиваля

В открытой ЛитСтудии писатель и телеведущий Александр Архангельский представит свою новую книгу "Русофил. История жизни Жоржа Нива". Олег Лекманов, популяризатор литературы и филолог, лауреат премии "Большая Книга"-2019, расскажет о том, как в рассказе Ивана Бунина "Антоновские яблоки" биографическое сплелось с литературным. Радиоведущий Леонид Клейн выступит с лекцией о Муми-Троллях, детский писатель и редактор Александра Литвина - с рассказом о бестселлере "Транссиб. Поезд отправляется".

Фото: Юрий Шпаков /Пресс-служба фестиваля "Балтийский кукловорот"
На фестиваль в Выборг приехали актеры и куклы из Петербурга и Севастополя

Только на фестивале в Коломне можно будет послушать концерт посреди Москвы-реки. "Collegium Musicum" сыграет для гостей, как композитор Гендель и придворные музыканты 300 лет назад играли сюиты "Музыка на воде" для английского короля на Темзе. Музыка будет скользить над рекой, откликаясь эхом в лесных берегах, пробираясь по прибрежным улочкам в глубь города, растворяясь в небесных чертогах.

Любителей театра ждет насыщенная театральная программа под открытым небом. Моноспектакль-променад "Ерофеев и другие ангелы" превратит старую часть Коломны в театральные подмостки. Зрители отправятся на прогулку по старинным улочкам в компании Мити, учителя литературы из-90-х и его героя - писателя Венедикта Ерофеева.

В спектакле для двоих по мотивам повести Ивана Лажечникова "Беленькие, черненькие и серенькие" всего два героя: мужчина и женщина, оба - и актеры, и зрители. Может быть, это вы?

Главным событием Английского Павильона станет онлайн-встреча с Майклом Морпурго, одним из самых известных английских авторов, пишущих для детей и подростков, автором повести "Боевой конь", по которой Стивен Спилберг снял одноименный фильм.

А после встречи можно посетить литературный маркет и выбрать отличную детскую книгу от ведущих российских издательств.

Истинных же гурманов ждут на фермерском рынке, девизом которого стало: "У нас все вкусно, чисто, честно!".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: В Екатеринбурге открылся юбилейный фестиваль "Петрушка Великий"

Впервые в истории фестиваля с открытия в 10.55 по московскому времени и в течение всего дня будет вестись онлайн трансляция. Трансляция на YouTube-канале "Антоновских яблок" будет вестись со всех главных площадок. Виртуальные гости смогут услышать и увидеть беседы и дискуссии с известными российскими писателями, философами, садоводами и проектировщиками в социокультурной сфере, а также посмотреть онлайн-встречи со специалистом по историческим садам Изабеллой Далла Раджоне (Италия) и шекспироведом Филлипом Уотсоном (Великобритания). Время трансляции - 12 сентября с 10.55 до 19.00 по московскому времени.

Организаторы фестиваля: Центр познавательного туризма "Коломенский посад", Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области и Администрации Коломенского городского округа.

Кстати

Удобный, экономичный и неспешный способ добраться на фестиваль вовремя и с комфортом - "Яблочный экспресс", который отправится с Казанского вокзала. Легко узнаваемых брендированных поезда будет два: в 8:30 - Рязанский экспресс и в 8:50 - РЕКС.

Культура Литература Культура Культурный обмен

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
Председатель Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет службы на этом посту
В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода
Лавров: Вашингтон отлынивает от диалога с Москвой по кибербезопасности
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве