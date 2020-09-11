В Кремле пока не обсуждают идею минимального гарантированного дохода

Предложение ввести в стране минимальный гарантированный доход пока предметно не обсуждается, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал идею замглавы Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева ввести минимальный гарантированный доход.

"Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется", - сообщил Песков.

На повестке многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом, заметил представитель Кремля. Все эти инициативы - "на столе", но предметных, формализованных обсуждений пока нет, пояснил он.

Напомним, что Медведев поручил думской фракции создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. Она в числе прочего должна проанализировать возможность введения в стране минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о фиксированной выплате от государства людям независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.